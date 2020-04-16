«Сегодня наши дети сравняли счёт»: Сыну Тимати и Анастасии Решетовой исполнилось полгода

В подписи к снимкам звездных наследников мать рэпера написала, что «жизнь продолжается несмотря ни на что». На фото сын Анастасии Решетовой и его 6-летняя сестра Алиса Юнусова интересно проводят вместе время. В первом кадре малыш любопытно смотрит на старшую родственницу, а на втором она его обнимает. В этот день дети Тимати «сравняли счёт», его сыну исполнилось полгода, а дочери уже есть 6 лет.Бабушка очень любит своих внуков и активно занимается их воспитанием. Об этом свидетельствует большое количество различных постов в ее аккаунте. Недавно стало известно, кому Тимати завещает свое богатство. Об этом исполнитель рассказал в прямом эфире с Тиной Канделаки.