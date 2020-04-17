Австралийские ученые опровергли теорию о крахе Ангкора вследствие военного вторжения





Знаменитый город Ангкор занимал площадь, подобную современным мегаполисам, и был одним из наибольших доиндустриальных центров мира. Ранее считалось, что жители его оставили из-за вторжения войск другого города-государства – Аюттхая. Австралийские ученые провели исследование, длившееся в течение пяти лет, чтобы проверить эту версию исчезновения города. В 2016 году эксперты первый раз взяли образцы из земли под храмовыми комплексами и позже каждый год отбирали дополнительные керны. Они также осматривали деревья, по кольцах которых выяснили изменения климата.В ходе исследования было установлено, что в середине XIV века в Ангкоре наблюдались сильные климатические катаклизмы, начавшиеся из сильной засухи. Позже она сменилась долгим периодом наводнений, вызванных дождями, после чего опять наступила длительная засуха. По мнению ученых, город не был готов к таким условиям. В первый период без дождей местные жители соорудили систему водоснабжения, но она была разрушена сильными ливнями. Во второй раз ее уже не восстанавливали.Ученые сообщают, что они не обнаружили подтверждения внезапного ухода жителей, а установили, что численность населения сокращалась на протяжении длительного времени.