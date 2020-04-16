На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном празднике





Грубое нарушение самоизоляции стало причиной массового заражения коронавирусом. Согласно предварительной информации, семейный праздник превратился в рассадник инфекции. Одной из гостей мероприятия оказалась жительница Москвы, которая, скорее всего, и стала источником COVID-19. В итоге все гости подверглись риску, и теперь будут две недели находиться на строгой изоляции.Власти в очередной раз напоминают: в связи со стремительным распространением коронавируса следует ограничить свое перемещение. Лучше всего опасный период провести дома. При контакте с больным необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В противном случае инфекционное заболевание может усугубиться и привести к плачевным последствиям.