На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном празднике
На Дону зафиксирован случай массового заражения коронавирусом. На семейном празднике инфицировались COVID-19 сразу 14 человек.
Грубое нарушение самоизоляции стало причиной массового заражения коронавирусом. Согласно предварительной информации, семейный праздник превратился в рассадник инфекции. Одной из гостей мероприятия оказалась жительница Москвы, которая, скорее всего, и стала источником COVID-19. В итоге все гости подверглись риску, и теперь будут две недели находиться на строгой изоляции.
Власти в очередной раз напоминают: в связи со стремительным распространением коронавируса следует ограничить свое перемещение. Лучше всего опасный период провести дома. При контакте с больным необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В противном случае инфекционное заболевание может усугубиться и привести к плачевным последствиям.
Грубое нарушение самоизоляции стало причиной массового заражения коронавирусом. Согласно предварительной информации, семейный праздник превратился в рассадник инфекции. Одной из гостей мероприятия оказалась жительница Москвы, которая, скорее всего, и стала источником COVID-19. В итоге все гости подверглись риску, и теперь будут две недели находиться на строгой изоляции.
Власти в очередной раз напоминают: в связи со стремительным распространением коронавируса следует ограничить свое перемещение. Лучше всего опасный период провести дома. При контакте с больным необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В противном случае инфекционное заболевание может усугубиться и привести к плачевным последствиям.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:50