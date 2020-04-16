Квартира Татьяны Пельтцер досталась родственникам ее невменяемой домработницы





У Татьяны Пельтцер женщина проработала более 20 лет и ухаживала за ней до последних дней жизни. Так как у артистки не было детей и близких, она завещала дорогостоящую квартиру Анне Кукиной.Смерть 87-летней домработницы стала некоторым облегчением для соседей, так как у женщины было серьезное психическое расстройство. В одном из интервью Анна Кукина жаловалась, что жильцы дома поставили прослушку в здании и стучат ей по полу. Соседи боялись, что больная женщина может навредить им, так как она часто была невменяемой.Домработница скончалась прошлой осенью, а квартира Пельтцер теперь достанется родственникам женщины. Анна Кукина говорила, что составила завещание. Родные периодически навещали ее и привозили лекарственные препараты, после чего на некоторое время ее рассудок прояснялся.Советская актриса, за которой ухаживала Анна Кукина, умерла в 1992 году. На тот момент Татьяне Пельтцер было 88 года и она страдала психическим расстройством. За пару лет до смерти звезда потеряла память, а также страдала от мании преследования. Артистка стала пациенткой психиатрической больницы, но продолжала служить в театре.