Звезда "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников трогательно поздравил жену с днем рождения

Мясников назвал супругу своей “королевой”, а также поздравил с днем рождения и призывал подписчиков присоединяться. К своей публикации он прикрепил три снимка Надежды Мясниковой в разных образах. На одном из кадров пара позирует вместе на отдыхе. В комментариях фолловеры осыпали жену артиста комплиментами.Сейчас Вячеслав Мясников вместе с семьей находится в Екатеринбурге, где придерживается режима самоизоляции из-за коронавируса. Как известно, у пары есть трое детей, а старшие сыновья, родившиеся в 2010 году, являются двойняшками. Третий сын появился на свет семь лет спустя. Уже два года юморист гастролирует в составе “Ваших пельменей” с Андреем Рожковым.