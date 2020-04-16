«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую поп-музыку





Внук Аллы Пугачевой считает, что в РФ никто не думает о качестве продукта, однако для самого певца главное – иметь хорошую команду маркетологов, которые обеспечат успех. По мнению Никиты Преснякова, в настоящее время большинство песен являются одинаковыми, их создают для зарабатывания денег и коммерческих целей. Как сказал сын знаменитостей, многие россияне не разбираются в хороших вещах и вынуждены слушать доступные треки. При этом артист отметил, что российская поп-музыка начинает вымирать, что является глобальной проблемой.Супруг Алёны Красновой попросил жителей страны обратить внимание на западное искусство, где работают профессионалы, как считает музыкант. В качестве примера Пресняков привел Кристину Агилеру, у которой отличные вокальные данные. Певец назвал американскую звезду мастером своего дела.