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На Сейшельских островах живет самое старое животное на Земле – 187-летняя черепаха Джонатан

В Сети опубликовано видео, на котором представлено самое старое животное на Земле. 187-летняя черепаха Джонатан живет на Сейшельских островах в резиденции губернатора.
На Сейшельских островах живет самое старое животное на Земле – 187-летняя черепаха Джонатан

Джонатан попала на остров Святой Елены в 1882 году, после чего не покидала его. На тот момент особи было примерно 50 лет, что подтверждается не только записями слов очевидцев, но и заключением биологов. С самого первого дня Джонатан живет в резиденции губернатора. Изначально животное питалось самостоятельно, но последние года у черепахи пропало зрение из-за катаракты, а также она потеряла обаяние. Однако даже эти факты не мешают вести активную жизнь. Черепаха отлично себя чувствует и любит внимание и ласку людей. Стоит отметить, животные данного вида считаются долгожителями и в среднем проживают примерно 150 лет. Все же Джонатан побила все рекорды, став самым старым сухопутным на Земле.


За свою жизнь 187-летняя черепаха пережила 28 губернаторов, 7 монархов, застала строительство Эйфелевой башни и первого небоскрёба, но это далеко не последний рекорд. Работники резиденции ухаживают за питомцем, поэтому он находиться в оптимальных условиях, что позволяет прожить еще много счастливых лет.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 20:30

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