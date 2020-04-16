Дану Николенко разозлила новость о беременности Пингвиновой

Дана Николенко привела ряд доказательств в отношении того, что ее сын Макар заслужил звание быть первым. По словам блогера, она и ее возлюбленный зачали малыша, будучи на Сейшелах. О беременности экс-звезды «Дома-2» стало известно 7 июля, когда у нее уже была недельная задержка, а значит ребенок – «островитянин».То же, что Антон Беккужев назвал будущего ребенка Ирины Пингвиновой и Дмитрия Чайкова первым, зачатым на Острове Любви, Николенко считает не более, чем «громким заголовком». При этом даже факт возможности его использования очень злит маму Макара. Она уверена, что такие заявления несправедливы по отношению к ее семье, поэтому не стесняется выражать свое несогласие.