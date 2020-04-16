Жительница США заразилась коронавирусом на самоизоляции





Американка утверждает, что дом в последний раз покидала в середине марта, когда отправилась в аптеку. Она соблюдала все меры защиты, а также придерживалась дистанции между другими посетителями. Чтобы снизить риски заражения, женщина решила жить отдельно от мужа в другой комнате, а продукты заказывались через курьеров, контакт с которыми являлся минимальным. В один из дней жительница США забрала пакет с едой, забыв надеть перчатки.Позже удалось установить, что сотрудница службы доставки заразилась коронавирусом, а положительный тест в итоге был выявлен у клиентки. В начале апреля COVID-19 у американки подтвердился, а свои свое состояние во время болезни она описывает, как ужасное. Женщина отметила, что болела гриппом, но переносить коронавирус ей оказалось гораздо сложнее. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США коронавирус подтвердился уже у более 646,3 тысяч человек.