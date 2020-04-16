Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного опьянения





По словам дочери, звезда фильма «Время танцора» целый день «прикладывалась к бутылке». Подростку это не понравилось и она спрятала от 55-летней матери алкоголь, чем вызвала ее гнев. Актриса избила девочку, после чего пострадавшая сообщила о случившемся старшему брату. Жертву доставили в больницу, где врачи были шокированы количеством синяком и царапин на ее теле. В столичном медучреждении у дочери Воронковой медики диагностировали многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму, а также сотрясения мозга.Правоохранители инициировали проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Вероятнее всего, будет поднят вопрос о лишении актрисы родительских прав.