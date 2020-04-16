Геннадий Онищенко предложил "линчевать хакеров" за трансляцию порно-роликов во время школьных онлайн-уроков





В Москве и Калуге хакеры во время школьных онлайн-уроков, взломав аккаунты учеников, включили порно-ролики. Геннадий Онищенко считает, что для вмешательства в трансляцию нужно иметь специальную подготовку, и кто-то сделал это профессионально и преднамеренно. Он предлагает найти этих людей и линчевать их, поскольку они могут снова сделать подобное. По мнению депутата, необходимо «показательно растерзать этих негодяев, тогда и другим повадно не будет». Геннадий Онищенко призвал не замалчивать такие инциденты, и порекомендовал родителям обратиться в департамент образования и правоохранительные органы, чтобы найти хакеров.По мнению депутата, школьные онлайн-уроки из-за таких случаев отменять не стоит, однако необходимо следить, чем дети занимаются в это время.