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Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный цвет»

Катя Семёнова решила во врем карантина сменить свой имидж, покрасив волос в более яркий цвет. Результатом преображения певица поделилась в Instagram.
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный цвет»

Звезда 80-х нашла чем себя занять во время самоизоляции и поработала над своим стилем. Большинство поклонников Семёновой одобрили изменения в ее внешности и оттенок локонов под названием «красное дерево». Одни фолловеры написали, что цвет подходит к серым глазам знаменитости, а другие посоветовали ей после завершения карантина добавить к своему имиджу макияж. Как отметили третьи, певица заметно похорошела. При этом кто-то из юзеров написал, что никакой мейкап не нужен артистке, поскольку она и так неотразима.

По словам Семёновой, над ее образом не трудились стилисты. Она просто зашла в гости к соседке, которая отдала ей остатки краски. Также исполнительница призвала поклонниц следовать ее примеру.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:11

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