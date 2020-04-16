Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный цвет»

Звезда 80-х нашла чем себя занять во время самоизоляции и поработала над своим стилем. Большинство поклонников Семёновой одобрили изменения в ее внешности и оттенок локонов под названием «красное дерево». Одни фолловеры написали, что цвет подходит к серым глазам знаменитости, а другие посоветовали ей после завершения карантина добавить к своему имиджу макияж. Как отметили третьи, певица заметно похорошела. При этом кто-то из юзеров написал, что никакой мейкап не нужен артистке, поскольку она и так неотразима.По словам Семёновой, над ее образом не трудились стилисты. Она просто зашла в гости к соседке, которая отдала ей остатки краски. Также исполнительница призвала поклонниц следовать ее примеру.