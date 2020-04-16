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Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий токсикоз

Беременная вторым ребенком Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий токсикоз. Как отметила экс-участница «Дома-2», на первых триместрах ее часто рвало, и в туалет она успевала добежать далеко не всегда.
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий токсикоз

Вспоминая свою первую беременность и токсикоз, который мучил ее тогда, Лисова теперь называет его «легкой формой». Тогда, по словам бывшей участницы телестройки, у нее было состояние, напоминающее сильное похмелье. Со вторым ребенком все обстоит куда хуже.

Теперь Анастасию Лисову не только тошнит, но и рвет. При этом все происходит так внезапно и неожиданно, что она не всегда успевает добежать до туалета. Как признается экс-участница «Дома-2», случались инциденты, когда все происходило на пешеходном переходе, возле почты и даже в помещении магазина – «в углу, по-тихому». При этом, чем больше будущая мать уставала в течение дня, тем хуже были последствия.

Помимо токсикоза вторая беременность Лисовой сопряжена и с другими трудностями. Звезда проекта уже успела попасть в стационар с сильным тонусом матки, а также набрать к 21 неделе целых 10 килограммов.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:19

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