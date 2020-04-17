АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Археологи обнаружили в Ираке древний ассирийский дворец

Группа немецких археологов во время исследования взорванной террористами мечети в городе Мосул обнаружила древнее строение. Речь идет об ассирийском дворце, который отлично сохранился благодаря хорошим условиям.
Археологи обнаружили в Ираке древний ассирийский дворец

В 2014 году доступ к объекту был ограничен. Однако археологи из Германии получили у властей Ирака разрешение на проведение научных работ в разрушенной постройке, которая является историческим памятником. В результате ученым удалось наткнуться на более древний дворец, построенный еще во времена Ассирийской империи. Согласно предварительному анализу, строению несколько тысяч лет. Археологи раскопали главные ворота дворца, несколько комнат и подземных туннелей, в одном из которых обнаружено большое количество артефактов и тронный зал.

Во время раскопок также выявлены барельефы и надписи. Расшифровка текста рассказала, что дворец принадлежал царю Эсархаддону, который правил с 680 по 669 года до нашей эры. Стоит отметить, что примерно 3000 лет назад на данной местности располагался город Нимруд. Также ходит легенда, что именно здесь захоронен пророк Ион, что и стало причиной террористического акта. К счастью, взрыв не сильно повредил дворец, поэтому археологам предстоит проделать еще много работы, чтобы полностью исследовать древнее сооружение.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 01:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости