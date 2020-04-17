Археологи обнаружили в Ираке древний ассирийский дворец





В 2014 году доступ к объекту был ограничен. Однако археологи из Германии получили у властей Ирака разрешение на проведение научных работ в разрушенной постройке, которая является историческим памятником. В результате ученым удалось наткнуться на более древний дворец, построенный еще во времена Ассирийской империи. Согласно предварительному анализу, строению несколько тысяч лет. Археологи раскопали главные ворота дворца, несколько комнат и подземных туннелей, в одном из которых обнаружено большое количество артефактов и тронный зал.Во время раскопок также выявлены барельефы и надписи. Расшифровка текста рассказала, что дворец принадлежал царю Эсархаддону, который правил с 680 по 669 года до нашей эры. Стоит отметить, что примерно 3000 лет назад на данной местности располагался город Нимруд. Также ходит легенда, что именно здесь захоронен пророк Ион, что и стало причиной террористического акта. К счастью, взрыв не сильно повредил дворец, поэтому археологам предстоит проделать еще много работы, чтобы полностью исследовать древнее сооружение.