На одной из ферм США родился козленок с двумя головами





Об этом сообщила работница фермы Джоселин Нуэске, которая ухаживает за местным поголовьем коз. Она рассказала, что появление на свет необычного животного было сопряжено с некоторыми трудностями. Козе было трудно разродиться, и сначала ветеринар не мог понять из-за чего. Когда же процесс завершился, проблема стала очевидна: у новорожденного козленка было две головы, четыре ноги, две пары глаз, а также два носа и уха.Джоселин Нуэске отметила, что за шесть лет, в течение которых она занимается разведением коз, подобное ей пришлось видеть впервые. За год на ферме рождается более 700 козлят, и у некоторых из них имеются разного рода проблемы со здоровьем, но серьезных мутаций пока не наблюдалось.Работница фермы не уверена, что Янус, как назвали козленка с двумя головами владельцы, сможет прожить долгую жизнь. Дело в том, что имеющие подобную аномалию развития животные чаще всего погибают при рождении, или же вскоре после него.Сейчас за состоянием козленка следят местные ветеринары, и они серьезных проблем со здоровьем у своего подопечного пока не выявили. В отношении того, как сложатся обстоятельства в будущем, судить рано, но на данный момент, как отмечают специалисты, животное развивается вполне нормально.