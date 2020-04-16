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На одной из ферм США родился козленок с двумя головами

Хозяевам одной из ферм в США посчастливилось стать владельцами необычного животного. У одной из местных коз родился козленок с двумя головами.

Об этом сообщила работница фермы Джоселин Нуэске, которая ухаживает за местным поголовьем коз. Она рассказала, что появление на свет необычного животного было сопряжено с некоторыми трудностями. Козе было трудно разродиться, и сначала ветеринар не мог понять из-за чего. Когда же процесс завершился, проблема стала очевидна: у новорожденного козленка было две головы, четыре ноги, две пары глаз, а также два носа и уха.

Джоселин Нуэске отметила, что за шесть лет, в течение которых она занимается разведением коз, подобное ей пришлось видеть впервые. За год на ферме рождается более 700 козлят, и у некоторых из них имеются разного рода проблемы со здоровьем, но серьезных мутаций пока не наблюдалось.

Работница фермы не уверена, что Янус, как назвали козленка с двумя головами владельцы, сможет прожить долгую жизнь. Дело в том, что имеющие подобную аномалию развития животные чаще всего погибают при рождении, или же вскоре после него.

Сейчас за состоянием козленка следят местные ветеринары, и они серьезных проблем со здоровьем у своего подопечного пока не выявили. В отношении того, как сложатся обстоятельства в будущем, судить рано, но на данный момент, как отмечают специалисты, животное развивается вполне нормально.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:37

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