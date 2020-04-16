На одной из ферм США родился козленок с двумя головами
Хозяевам одной из ферм в США посчастливилось стать владельцами необычного животного. У одной из местных коз родился козленок с двумя головами.
Об этом сообщила работница фермы Джоселин Нуэске, которая ухаживает за местным поголовьем коз. Она рассказала, что появление на свет необычного животного было сопряжено с некоторыми трудностями. Козе было трудно разродиться, и сначала ветеринар не мог понять из-за чего. Когда же процесс завершился, проблема стала очевидна: у новорожденного козленка было две головы, четыре ноги, две пары глаз, а также два носа и уха.
Джоселин Нуэске отметила, что за шесть лет, в течение которых она занимается разведением коз, подобное ей пришлось видеть впервые. За год на ферме рождается более 700 козлят, и у некоторых из них имеются разного рода проблемы со здоровьем, но серьезных мутаций пока не наблюдалось.
Работница фермы не уверена, что Янус, как назвали козленка с двумя головами владельцы, сможет прожить долгую жизнь. Дело в том, что имеющие подобную аномалию развития животные чаще всего погибают при рождении, или же вскоре после него.
Сейчас за состоянием козленка следят местные ветеринары, и они серьезных проблем со здоровьем у своего подопечного пока не выявили. В отношении того, как сложатся обстоятельства в будущем, судить рано, но на данный момент, как отмечают специалисты, животное развивается вполне нормально.
Об этом сообщила работница фермы Джоселин Нуэске, которая ухаживает за местным поголовьем коз. Она рассказала, что появление на свет необычного животного было сопряжено с некоторыми трудностями. Козе было трудно разродиться, и сначала ветеринар не мог понять из-за чего. Когда же процесс завершился, проблема стала очевидна: у новорожденного козленка было две головы, четыре ноги, две пары глаз, а также два носа и уха.
Джоселин Нуэске отметила, что за шесть лет, в течение которых она занимается разведением коз, подобное ей пришлось видеть впервые. За год на ферме рождается более 700 козлят, и у некоторых из них имеются разного рода проблемы со здоровьем, но серьезных мутаций пока не наблюдалось.
Работница фермы не уверена, что Янус, как назвали козленка с двумя головами владельцы, сможет прожить долгую жизнь. Дело в том, что имеющие подобную аномалию развития животные чаще всего погибают при рождении, или же вскоре после него.
Сейчас за состоянием козленка следят местные ветеринары, и они серьезных проблем со здоровьем у своего подопечного пока не выявили. В отношении того, как сложатся обстоятельства в будущем, судить рано, но на данный момент, как отмечают специалисты, животное развивается вполне нормально.
В мире
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:37