Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во дворе
Марина Юдашкина показала, как развлекается ее внук. Четырехлетний Анатолий Максаков занимался рисованием прямо во дворе.
Марина и Валентин Юдашкины самоизолировались вместе с внуками в своем загородном особняке. Жена модельера призналась в своем микроблоге, что дети требуют развлечений и просят отвезти их в игровые центры. Поэтому ей пришлось придумывать игры самостоятельно и ее выбор остановился на рисовании. Полотном выступало стекло, которое разместили во дворе. На опубликованном видео Марина Юдашкина показала процесс создания картины, а также окончательный результат.
Выбор оригинального занятия похвалил Игорь Крутой, а также свои комментарии оставили фолловеры. На видео заметно, что четырехлетний Анатолий Максаков рисовал в шапке и фартуке, а его брат вышел на прогулку в радужном комбинезоне.
Марина и Валентин Юдашкины самоизолировались вместе с внуками в своем загородном особняке. Жена модельера призналась в своем микроблоге, что дети требуют развлечений и просят отвезти их в игровые центры. Поэтому ей пришлось придумывать игры самостоятельно и ее выбор остановился на рисовании. Полотном выступало стекло, которое разместили во дворе. На опубликованном видео Марина Юдашкина показала процесс создания картины, а также окончательный результат.
Выбор оригинального занятия похвалил Игорь Крутой, а также свои комментарии оставили фолловеры. На видео заметно, что четырехлетний Анатолий Максаков рисовал в шапке и фартуке, а его брат вышел на прогулку в радужном комбинезоне.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:55