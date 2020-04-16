Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во дворе

Марина и Валентин Юдашкины самоизолировались вместе с внуками в своем загородном особняке. Жена модельера призналась в своем микроблоге, что дети требуют развлечений и просят отвезти их в игровые центры. Поэтому ей пришлось придумывать игры самостоятельно и ее выбор остановился на рисовании. Полотном выступало стекло, которое разместили во дворе. На опубликованном видео Марина Юдашкина показала процесс создания картины, а также окончательный результат.Выбор оригинального занятия похвалил Игорь Крутой, а также свои комментарии оставили фолловеры. На видео заметно, что четырехлетний Анатолий Максаков рисовал в шапке и фартуке, а его брат вышел на прогулку в радужном комбинезоне.