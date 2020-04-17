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Медики рассказали о здоровых продуктах, способных улучшить настроение во время самоизоляции

Медики сообщили, что улучшить настроение в период вынужденной самоизоляции помогут питательные и здоровые продукты. Вредная пища, в том числе сладости, только увеличивает чувство вины и может стать причиной развития длительного стресса.

Ученые установили, что огромное значение для развития мозга и психического здоровья человека имеет омега-3 в жирной рыбе. Полезный жир способствует формированию мембран для транспортировки питательных веществ в клетки головного мозга. Также с его помощью можно снизить воспаление и повысить уровень серотонина – гормона радости. Достаточное количество в организме омега-3 способствует избавлению от депрессий и агрессивного состояния.

Медики рекомендуют включить в рацион зеленые овощи, среди которых шпинат, брокколи и брюссельская капуста. Они богаты фолатом – витамином группы В, влияющим на производство серотонина в организме. Огромную роль для обеспечения хорошего самочувствия играют пробиотики, употребляя которые с пищей можно уменьшить количество негативных мыслей и избавиться от симптомов депрессии. Ими богаты такие продукты, как йогурт, кефир и квашеная капуста. Для поддержки здоровья мозга и энергии необходимо употреблять цельные зерна. Содержащаяся в них клетчатка способствует нормализации уровня сахара в крови, что дает возможность избежать перепадов настроения. Справиться с депрессией поможет достаточное количество в организме витамина D, источником которого являются яйца, жирная рыба и молоко.

Уровень серотонина можно повысить с помощью употребления черного шоколада, однако медики советуют есть его в умеренных количествах. Кофе и чай, являющиеся источниками кофеина, также способны повысить настроение.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:05

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