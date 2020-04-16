«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной катастрофы"





Конспирологи всего мира снова бьют тревогу. В этот раз поводом для выдвижения новой теории заговора стал прогноз бразильского экстрасенса. Современный Нострадамус уверен, что вскоре жители Земли предстанут перед новой катастрофой, виновниками которой станут они сами. Согласно прогнозу пророка, погибнет не менее 80% населения, а произойдет апокалипсис до 2043 года. К сожалению Хуселино Нобрего де Лус больше не раскрыл подробностей конца света, что весьма странно, поскольку он мог бы спасти весь мир. В свою очередь псевдооракул только разжёг разговоры среди конспирологов, которые в любом поводе видят смертельную угрозу.Стоит отметить, что воспринимать всерьез подобные заявления не стоит. Земля уже пережила не один десяток апокалипсисов, поэтому справится и с этим, а подобные пророки добиваются лишь одного – внимания к собственной персоне любым путем.