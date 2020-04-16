Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против коронавируса





Акай Кине считает, что “алтайская принцесса” обеспечивает защиту своего народа от COVID-19, поскольку он уважительно относится к земле и праху предков. При этом знахарь воспринимает коронавирус живым организмом, который вышел из природы в ответ на агрессию человечества. Шаман намерен “успокоить” его, чтобы он вернулся обратно, но не в коем случае не противостоять или останавливать. Ритуал будет проведен в ближайшее время в горах, а дату целитель высчитывает по фазам Луны. Обряд займет всего два часа, притом Кине уже проводил нечто подобное в марте, но не захотел распространяться об этом.Шаман считает, что относится к вирусу нужно с уважением и воспринимать его как урок. Для предотвращения распространения недуга Акай Кине посоветовал остановить турпоток, особенно из тех регионов, где наблюдается сложная ситуация.