Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против коронавируса
Акай Кине, представляющий духовный центр тюрков “Кин Алтай” и известный в качестве главного шамана Алтая, намерен организовать обряд по “успокоению” коронавируса. Местом проведения ритуала выбрали местные горы.
Акай Кине считает, что “алтайская принцесса” обеспечивает защиту своего народа от COVID-19, поскольку он уважительно относится к земле и праху предков. При этом знахарь воспринимает коронавирус живым организмом, который вышел из природы в ответ на агрессию человечества. Шаман намерен “успокоить” его, чтобы он вернулся обратно, но не в коем случае не противостоять или останавливать. Ритуал будет проведен в ближайшее время в горах, а дату целитель высчитывает по фазам Луны. Обряд займет всего два часа, притом Кине уже проводил нечто подобное в марте, но не захотел распространяться об этом.
Шаман считает, что относится к вирусу нужно с уважением и воспринимать его как урок. Для предотвращения распространения недуга Акай Кине посоветовал остановить турпоток, особенно из тех регионов, где наблюдается сложная ситуация.
Акай Кине считает, что “алтайская принцесса” обеспечивает защиту своего народа от COVID-19, поскольку он уважительно относится к земле и праху предков. При этом знахарь воспринимает коронавирус живым организмом, который вышел из природы в ответ на агрессию человечества. Шаман намерен “успокоить” его, чтобы он вернулся обратно, но не в коем случае не противостоять или останавливать. Ритуал будет проведен в ближайшее время в горах, а дату целитель высчитывает по фазам Луны. Обряд займет всего два часа, притом Кине уже проводил нечто подобное в марте, но не захотел распространяться об этом.
Шаман считает, что относится к вирусу нужно с уважением и воспринимать его как урок. Для предотвращения распространения недуга Акай Кине посоветовал остановить турпоток, особенно из тех регионов, где наблюдается сложная ситуация.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:48