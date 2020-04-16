В Москве домработница обокрала главу фармацевтической компании





Согласно информации издания KP.RU, домработница имела свой комплект ключей от двухэтажной квартиры. Как отметил бизнесмен, за весь срок работы у него не было претензий к женщине. Пару дней назад глава крупной фармацевтической компании вернулся домой и обнаружил, что пропали ювелирные украшения и конверт, в котором были деньги. Следы взлома в квартире отсутствовали, а после случившегося подозреваемая перестала выходить на связь.Правоохранители инициировали проведение проверки и пытаются найти подозреваемую. Предприниматель оценивают сумму причиненного ему ущерба примерно в три миллиона рублей.