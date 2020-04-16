В Москве домработница обокрала главу фармацевтической компании
В Москве в Чапаевском переулке домработница обокрала крупного бизнесмена, возглавляющего фармацевтическую компанию. Подозреваемая на протяжении трех лет приглядывала за элитным жильем предпринимателя.
Согласно информации издания KP.RU, домработница имела свой комплект ключей от двухэтажной квартиры. Как отметил бизнесмен, за весь срок работы у него не было претензий к женщине. Пару дней назад глава крупной фармацевтической компании вернулся домой и обнаружил, что пропали ювелирные украшения и конверт, в котором были деньги. Следы взлома в квартире отсутствовали, а после случившегося подозреваемая перестала выходить на связь.
Правоохранители инициировали проведение проверки и пытаются найти подозреваемую. Предприниматель оценивают сумму причиненного ему ущерба примерно в три миллиона рублей.
Согласно информации издания KP.RU, домработница имела свой комплект ключей от двухэтажной квартиры. Как отметил бизнесмен, за весь срок работы у него не было претензий к женщине. Пару дней назад глава крупной фармацевтической компании вернулся домой и обнаружил, что пропали ювелирные украшения и конверт, в котором были деньги. Следы взлома в квартире отсутствовали, а после случившегося подозреваемая перестала выходить на связь.
Правоохранители инициировали проведение проверки и пытаются найти подозреваемую. Предприниматель оценивают сумму причиненного ему ущерба примерно в три миллиона рублей.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:32