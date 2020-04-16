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Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты Нибиру

Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты легендарной планеты Нибиру. Для этого специалистам пришлось создать математическую модель небесного тела.

Так как одна из современных теорий в отношении мифической планеты X объясняет ее «блуждание» в Солнечной системе нестандартной траекторией движения, ученые решили рассмотреть такую возможность. Сторонники теории существования странствующего небесного тела утверждают, что путь Нибиру лежит через орбиты космического мусора, однако специалисты не склонны верить в подобное объяснение. Именно поэтому они провели ряд расчетов, в которых помимо прочего учитывалась гравитация вне пределов траектории движения Нептуна.

Эти данные, подкрепленные ранее проведенными учеными из Калифорнийского университета исследованиями, дали понимание того, что может искажать орбиты малых космических тел. Этим фактором оказался внешний диск пояса Койпера. Дело в том, что он покрыт льдом объектов, которые остались там еще со времен формирования Солнечной системы. Именно они, по мнению специалистов, и создают аномалии, вроде нестандартного «маршрута» Нибиру.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:00

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