В Норвегии растаявший ледник обнажил 1700-летний торговый путь





В 2018 году глобальное потепление особенно сказалось на Норвегии. В центре страны начал таять большой ледник, который пролегает через горы. В результате археологи начали обнаруживать артефакты, а потом и вовсе нашли 1700-летний торговый путь. Сегодня ученые получили несколько сотен древних вещей возрастом от 1700 до 500 лет. Находки позволили установить, что в горной местности пролегал большой и значимый для региона маршрут, который стал особенно популярным примерно в 1000 году нашей эры – времена викингов. Однако уже через 400 лет дорога была заброшена. Археологи связывают это событие с чумой, которая уничтожила половину населения Европы. В результате регион экономически угас, а про торговый путь забыли.Все же находка имеет огромное значение для истории, поскольку артефакты могут рассказать многое о быте людей в древние времена. Также торговый путь на леднике разрушил одно заблуждение – горы не всегда пытаются обойти, поскольку на высокой местности поверхность более ровная и удобная для передвижения. Ученые продолжают изучать местность, а глобальное потепление помогает им в поисках новых артефактов. Оказывается, изменение климата имеет и положительные стороны, хоть и весьма незначительные.