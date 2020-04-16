«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время карантина





В ходе видеоконференции с работниками благотворительного фонда WellChild, которую член королевской семьи всегда поддерживал, он сделал несколько заявлений о своих родных. Сначала принц Гарри выразил благодарность сотрудникам организации за проделываемую ими работу. Внука Елизаветы II приятно удивило, что люди заботятся о большом количестве детей, которые находятся под их опекой. По словам герцога Сассекского, его 11-летний наследник Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор отнимает почти все время отца.Тем не менее принц Гарри нашел плюсы в карантине, так как в этот период он может постоянно находится рядом с членами своей семьи. Как отметил муж актрисы, необходимо наслаждаться каждым моментом, проведенным со своими близкими.