Страстная пятница: Главные запреты и традиции в этот день

«Еще не успели увянуть пальмовые ветки, которыми иудеи устелили путь Христу», - говорится в священном писании.

Что разрешено и что запрещено 17 апреля

«Христос, отдавший жизнь за наше спасение, достоин памяти о Его муках. В этот день важно найти время для размышлений и рассуждений о Господе, о собственных грехах, о вечном», - говорят священники.





В Евангелие говорится, что в пятницу Иисус, преданный Иудой, предстал перед судом, на котором его обвинили в беззаконии. Понтий Пилат, который был прокуратором Иерусалима, принял решение казнить его, хотя сам выступал против этого. В последнем разговоре с Иисусом он сказал, что народ не примет его помилование. До места казни Сыну Божьему пришлось самостоятельно нести свой крест по дороге Виа Долороса.По традиции, утром Страстной пятницы церковные хоры воздают хвалу Спасителю и его безграничной любви к людям. На протяжении дня в храмах считают Евангелие с описаниями всего происходящего в библейские времена. Священники рекомендуют мирянам задуматься о духовных ценностях и постараться их переосмыслить, а потерявшим веру стоит вернуть ее.Несмотря на траурные настроения, на Страстную пятницу принято радоваться за исполнение пророчества. Согласно поверьям, Сын Божий должен был принести себя в жертву для того, чтобы доказать любовь к людям. Несмотря на то, что человечество отвернулось от Иисуса, он не перестал любить каждого человека.На Страстную пятницу проходит особая служба, начинающаяся выносом Плащаницы. Литургии в такой день не проводятся из-за особой исключительности скорбного дня, а все молитвы должны быть направлены к Иисусу Христу, отдавшему жизнь за простых мирян. Как правило, вечерняя служба начинается в 15:00 по московскому времени. В 2020 году правила ее проведения во всем мире будут немного изменены из-за коронавируса. Настоятели крупных храмов призывают мирян воздержаться от похода в церковь. Многие заявляют, что сила молитвы не уменьшается, если прочитать ее дома.Принято считать, что все мирские проблемы теряют свой смысл на Страстную пятницу. Из-за этого верующим необходимо придерживаться строгих правил и запретов. Музыки и веселья не должны быть слышно до самого рассвета. Любые развлечения также запрещены в этот день. Священнослужители рекомендуют сконцентрироваться на чтении Евангелия и помощи своим близким. Особую роль играет отсутствие ссор в семьях. Даже в случае назревания конфликта его необходимо всеми силами загасить.Верующим, которые имеют крепкое здоровье, необходимо полностью отказаться от еды до выноса плащаницы. Даже с этого момента допускается исключительно сухоядение. Разговеться можно будет только воскресным утром, когда начнется праздник Светлой Пасхи. Также священники рекомендуют отказаться от сложной работы, так как она может помешать размышлениям о духовных ценностях. Домашние дела также стоит перенести. Исключением является только выпекание праздничных куличей, но есть их также нельзя до воскресенья.Существует ряд четких запретов, касающихся каждого мирянина на Страстную пятницу. Категорически запрещается употреблять спиртное. Также хозяйкам рекомендуется перенести глажку, стирку и шитье на субботу. Готовить и убирать можно только в случае, если в семье есть дети.В старину на Страстную пятницу от работы освобождались даже крепостные. Земледелие также находится под строгим запретом. Нельзя гадать или проводить любые магические ритуалы. Согласно священным писаниям, после казни Христа на земле не осталось спасителя до момента его воскрешения, из-за чего злые силы начали бесчинствовать. По еще одному поверью, нельзя прикасаться к острым металлическим предметам для любых целей.Страстная пятница имеет и ряд характерных примет. В древности считали, что звездное небо в этот день сулит хороший урожай. Если же в вечернее время облачно – стоит ждать большого количества бурьяна.На Страстную пятницу нельзя плевать на землю и стирать. В священных писаниях говорится, что после казни Иисуса на всех белых простынях начали появляться бордовые следы. Еще одно поверье гласит, что человек, который смог воздержаться от воды и еды на весь день, сможет узнать о своей смерти за три дня до кончины.