В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной Луны





Специальный исследовательский проект NELIOTA был запущен в 2017 году, а за время его работы столкновение метеорита с поверхностью Земли было зафиксировано 100 раз. Недавний случай приземления огненного шара на темную сторону спутника стал юбилейным. Результаты наблюдения, проведенного ESA, были раскрыты в кратком отчете. На опубликованных снимках небесное тело выглядит как яркий пылающий шар. Предполагается, что его масса не превышала 100 г, а в поперечнике он был не больше 5 см. Он также был зафиксирован 35-сантиметровым телескопом SLIO под управлением исследовательской группы ОАЭ. Произошедшее отмечается 1 марта, а после этого на темной стороне Луны имели место еще два падения метеоритов, общая численность достигла 102-х.С помощью аппарата Lunar Impacts and Optical TrAnsients астрономы отслеживают вспышки от ударов на темной стороне Луны. Вести наблюдения в этой области удобнее, поскольку она не освещается Солнцем, что облегчает задачу.