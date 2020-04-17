Ученые нашли способ в 20 раз усилить эффективность синтеза метанолового топлива





Ученые, представляющие МИЭТ, совместно с сотрудниками Лодзинского техуниверситета улучшили технологию его производства. На данный момент фотокатализатором служит оксид титана, но он откликается только на 5% солнечного света. Путем покрытия выполненными из металла наночастицами площадь воздействия была расширена, вследствие чего улавливатель стал реагировать даже на видимый спектр. Модифицированные TiO2 в 22 раза ускоряют производство метанола. Наибольшую активность демонстрировали частицы платины и никеля.Об этом проинформировал Сергей Дубков, представитель ПМТ НИУ МИЭТ. Метанол применяется в качестве топлива для ДВС, а также в спецаппаратах, призванных вырабатывать электричество.