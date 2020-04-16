Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому проекту»

Популярная передача близится к завершению, однако ее организаторы продолжают придумывать новые идеи. На размещенном в блоге Валерии видео запечатлено выступление специального гостя «Маски» Зайки. Судьи должны разоблачить знаменитость, прячущуюся в пушистом герое. Среди разных вариантов прозвучали имена артистов Макса Барских и Светланы Лободы, а также актрисы Анны Чиповской. Как отметила супруга Пригожина, участие в шоу ее полностью удовлетворило.Положительными эмоциями по поводу программы поделился Гарик Мартиросян. Ранее звездный член жюри рассказал, что у него есть догадки относительно того, кто прячется под масками Оленя и Панды, но пока что шоумен не спешит раскрывать эту тайну.В последнем эпизоде шоу покинул Антон Лирник, который был в костюме яйца. В проекте осталось 5 участников, среди которых Олень, Панда, Волк, Лев и Попугай.