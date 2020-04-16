В Свердловской области зафиксирована аномальная активность клещей
В Свердловской области замечена аномальная активность клещей. Случаи укуса насекомыми участились в 4,5 раза.
Во время брифинга по коронавирусу главврач по Свердловской области также сообщил об аномальном повышении активности клещей. Согласно статистике, люди стали чаще обращаться за медицинской помощью из-за укуса опасного насекомого. Подобная тенденция потенциально может стать серьезной проблемой. Дело в том, что насекомые являются переносчиками нескольких тяжелых заболеваний. Если детей своевременно вакцинируют, то взрослые перебывают в зоне повышенного риска, особенно во время прогулок на природе или при посещении кладбища. Пока не пройдет пик активности клещей, медики рекомендуют меньше гулять на природе. Не стоит забывать: сегодня в стране распространяется коронавирус, что делает самоизоляцию еще более актуальной.
Также врачи напоминают, что в случае укуса клеща следует проконсультироваться со специалистом. В противном случае последствия могут оказаться весьма плачевными.
Во время брифинга по коронавирусу главврач по Свердловской области также сообщил об аномальном повышении активности клещей. Согласно статистике, люди стали чаще обращаться за медицинской помощью из-за укуса опасного насекомого. Подобная тенденция потенциально может стать серьезной проблемой. Дело в том, что насекомые являются переносчиками нескольких тяжелых заболеваний. Если детей своевременно вакцинируют, то взрослые перебывают в зоне повышенного риска, особенно во время прогулок на природе или при посещении кладбища. Пока не пройдет пик активности клещей, медики рекомендуют меньше гулять на природе. Не стоит забывать: сегодня в стране распространяется коронавирус, что делает самоизоляцию еще более актуальной.
Также врачи напоминают, что в случае укуса клеща следует проконсультироваться со специалистом. В противном случае последствия могут оказаться весьма плачевными.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:30