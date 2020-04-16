АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают сверхсилу

Древние люди имели множество странных верований, которые зачастую подвергали их смертельной опасности, сообщают палеонтологи. Множество вымерших народов Южной Африки считали, что меха хищников из семейства кошачьих дают им сверхсилу.

Международная группа ученых во главе с палеонтологом Джоном Паркингтоном опубликовала результаты осмотра южноафриканской пещеры Дипклоф, которая предоставила ценные сведения о мифологии народов Каменного века. В частности, экспертам удалось изучить останки представителя кошачьих в подземной полости, где ранее были обнаружены яйца страусов, покрытые рукотворным орнаментом. Всего команде удалось извлечь около 61 фрагмента скелетов 18 разных особей возрастом 70-100 тысяч лет. Они принадлежали лесному коту, каракалу и леопарду.

На большинстве костей были заметна деятельность человека: надломы, засечки и следы от костра. Исследователи считают, что древние люди особенно ценили мех, о чем свидетельствует тщательная обработка. Более того, каждый из экземпляров являлся ночным хищником-одиночкой, охота на которого сопровождалась большими трудностями. Выследить и убить "большую кошку" считалось большим мастерством и честью, а шкуры использовались в символическом смысле. Подобные выводы обоснованы тем, что жаркий климат не создавал особой необходимости в согревающем одеянии, которое также не скрывало от Солнца.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости