Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают сверхсилу
Древние люди имели множество странных верований, которые зачастую подвергали их смертельной опасности, сообщают палеонтологи. Множество вымерших народов Южной Африки считали, что меха хищников из семейства кошачьих дают им сверхсилу.
Международная группа ученых во главе с палеонтологом Джоном Паркингтоном опубликовала результаты осмотра южноафриканской пещеры Дипклоф, которая предоставила ценные сведения о мифологии народов Каменного века. В частности, экспертам удалось изучить останки представителя кошачьих в подземной полости, где ранее были обнаружены яйца страусов, покрытые рукотворным орнаментом. Всего команде удалось извлечь около 61 фрагмента скелетов 18 разных особей возрастом 70-100 тысяч лет. Они принадлежали лесному коту, каракалу и леопарду.
На большинстве костей были заметна деятельность человека: надломы, засечки и следы от костра. Исследователи считают, что древние люди особенно ценили мех, о чем свидетельствует тщательная обработка. Более того, каждый из экземпляров являлся ночным хищником-одиночкой, охота на которого сопровождалась большими трудностями. Выследить и убить "большую кошку" считалось большим мастерством и честью, а шкуры использовались в символическом смысле. Подобные выводы обоснованы тем, что жаркий климат не создавал особой необходимости в согревающем одеянии, которое также не скрывало от Солнца.
Международная группа ученых во главе с палеонтологом Джоном Паркингтоном опубликовала результаты осмотра южноафриканской пещеры Дипклоф, которая предоставила ценные сведения о мифологии народов Каменного века. В частности, экспертам удалось изучить останки представителя кошачьих в подземной полости, где ранее были обнаружены яйца страусов, покрытые рукотворным орнаментом. Всего команде удалось извлечь около 61 фрагмента скелетов 18 разных особей возрастом 70-100 тысяч лет. Они принадлежали лесному коту, каракалу и леопарду.
На большинстве костей были заметна деятельность человека: надломы, засечки и следы от костра. Исследователи считают, что древние люди особенно ценили мех, о чем свидетельствует тщательная обработка. Более того, каждый из экземпляров являлся ночным хищником-одиночкой, охота на которого сопровождалась большими трудностями. Выследить и убить "большую кошку" считалось большим мастерством и честью, а шкуры использовались в символическом смысле. Подобные выводы обоснованы тем, что жаркий климат не создавал особой необходимости в согревающем одеянии, которое также не скрывало от Солнца.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:25