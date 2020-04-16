Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают сверхсилу





Международная группа ученых во главе с палеонтологом Джоном Паркингтоном опубликовала результаты осмотра южноафриканской пещеры Дипклоф, которая предоставила ценные сведения о мифологии народов Каменного века. В частности, экспертам удалось изучить останки представителя кошачьих в подземной полости, где ранее были обнаружены яйца страусов, покрытые рукотворным орнаментом. Всего команде удалось извлечь около 61 фрагмента скелетов 18 разных особей возрастом 70-100 тысяч лет. Они принадлежали лесному коту, каракалу и леопарду.На большинстве костей были заметна деятельность человека: надломы, засечки и следы от костра. Исследователи считают, что древние люди особенно ценили мех, о чем свидетельствует тщательная обработка. Более того, каждый из экземпляров являлся ночным хищником-одиночкой, охота на которого сопровождалась большими трудностями. Выследить и убить "большую кошку" считалось большим мастерством и честью, а шкуры использовались в символическом смысле. Подобные выводы обоснованы тем, что жаркий климат не создавал особой необходимости в согревающем одеянии, которое также не скрывало от Солнца.