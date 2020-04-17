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В Сети опубликованы снимки Lada Peter Turbo

В Сети опубликованы снимки Lada Peter Turbo – автомобиля, опередившего свое время. Уникальная разработка от АвтоВАЗ была показана еще в 2000-году, но так и не стала на конвейер.
В Сети опубликованы снимки Lada Peter Turbo

Впервые мир увидел Lada Peter Turbo во время Московского автосалона. Тогда модель была на ранних стадиях создания, поэтому доступ в салон отсутствовал, а вместо стёкол инженеры установили темную пластмассу. Однако уже к Парижскому автосалону создатели доработали концепт и показали, как может выглядеть автомобиль будущего от АвтоВАЗ.

Седан Lada Peter Turbo имеет весьма футуристический вид, поэтому многие считают, что модель просто опередила свое время. Большая выпученная крыша, маленький капот и странный сине-фиолетовый цвет оказывают двоякое впечатление даже сегодня, а что говорить про 2000 год. Отдельное внимание привлек салон Lada Peter Turbo, который удивил необычным и привлекательным дизайном и весьма эргономичным рулем. Передние кресла в автомобиле поворачивались на 180 градус, но это решение были взято с предыдущего концепта АвтоВАЗ Lada Rapan.

Несмотря на свою уникальность и весьма амбициозную идею, Lada Peter Turbo так и не попал на конвейер. Существует только один экземпляр автомобиля, который находиться в музее АвтоВАЗ. Все же футуристическое транспортное средство показало, что у отечественных инженеров и дизайнеров отсутствует недостаток фантазии, поэтому автопром может удивить потенциального покупателя неожиданным решением.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 04:00

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