В Сети опубликованы снимки Lada Peter Turbo
В Сети опубликованы снимки Lada Peter Turbo – автомобиля, опередившего свое время. Уникальная разработка от АвтоВАЗ была показана еще в 2000-году, но так и не стала на конвейер.
Впервые мир увидел Lada Peter Turbo во время Московского автосалона. Тогда модель была на ранних стадиях создания, поэтому доступ в салон отсутствовал, а вместо стёкол инженеры установили темную пластмассу. Однако уже к Парижскому автосалону создатели доработали концепт и показали, как может выглядеть автомобиль будущего от АвтоВАЗ.
Седан Lada Peter Turbo имеет весьма футуристический вид, поэтому многие считают, что модель просто опередила свое время. Большая выпученная крыша, маленький капот и странный сине-фиолетовый цвет оказывают двоякое впечатление даже сегодня, а что говорить про 2000 год. Отдельное внимание привлек салон Lada Peter Turbo, который удивил необычным и привлекательным дизайном и весьма эргономичным рулем. Передние кресла в автомобиле поворачивались на 180 градус, но это решение были взято с предыдущего концепта АвтоВАЗ Lada Rapan.
Несмотря на свою уникальность и весьма амбициозную идею, Lada Peter Turbo так и не попал на конвейер. Существует только один экземпляр автомобиля, который находиться в музее АвтоВАЗ. Все же футуристическое транспортное средство показало, что у отечественных инженеров и дизайнеров отсутствует недостаток фантазии, поэтому автопром может удивить потенциального покупателя неожиданным решением.
Впервые мир увидел Lada Peter Turbo во время Московского автосалона. Тогда модель была на ранних стадиях создания, поэтому доступ в салон отсутствовал, а вместо стёкол инженеры установили темную пластмассу. Однако уже к Парижскому автосалону создатели доработали концепт и показали, как может выглядеть автомобиль будущего от АвтоВАЗ.
Седан Lada Peter Turbo имеет весьма футуристический вид, поэтому многие считают, что модель просто опередила свое время. Большая выпученная крыша, маленький капот и странный сине-фиолетовый цвет оказывают двоякое впечатление даже сегодня, а что говорить про 2000 год. Отдельное внимание привлек салон Lada Peter Turbo, который удивил необычным и привлекательным дизайном и весьма эргономичным рулем. Передние кресла в автомобиле поворачивались на 180 градус, но это решение были взято с предыдущего концепта АвтоВАЗ Lada Rapan.
Несмотря на свою уникальность и весьма амбициозную идею, Lada Peter Turbo так и не попал на конвейер. Существует только один экземпляр автомобиля, который находиться в музее АвтоВАЗ. Все же футуристическое транспортное средство показало, что у отечественных инженеров и дизайнеров отсутствует недостаток фантазии, поэтому автопром может удивить потенциального покупателя неожиданным решением.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 04:00