АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

В Сети появилась информация о выходе ремастера первой части Crysis

Хотя графическая составляющая первой части Crysis считалась феноменальной, на текущий момент она выглядит устаревшей. Эта ситуация может измениться, поскольку в Сети появилась информация о возможном выходе ремастера.

Последний тайтл из франшизы Crysis вышел в далеком 2013 году и с тех пор разработчики из немецкой компанией Crytek хранили молчание о новых проектах. Интерес к научно-фантастическому шутеру недавно подогрелся из-за новой публикации фирмы в соцсети Twitter и официальном сайте игры. Одно из предложений избавило геймеров от любых сомнений по поводу выхода обновленной первой части: «Ремастер Crysis предлагает новые графические функции, высококачественные текстуры и собственное решение для аппаратной и API-трассировки лучей для ПК, PS, Xbox и Switch».

Стоит отметить, что этот анонс ранее был скрыт модераторами веб-портала, но игрокам удалось получить информацию благодаря файлам cookie. Более того, Crytek поделилась обложкой игры и двумя загадочными сообщениями: «Получаем данные» и «Кочевник, ты все еще с нами?». Многие пользователи Сети говорят, что нельзя недооценивать влияние Crysis на современный «игропром», ведь именно в 2007 году этот шутер стал первым обладателем движка CryEngine 2. Благодаря поддержке DirectX 9, он позволял изменить настройки графики до неслыханной на то время детализации персонажей и окружения.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости