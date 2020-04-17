В Сети появилась информация о выходе ремастера первой части Crysis





Последний тайтл из франшизы Crysis вышел в далеком 2013 году и с тех пор разработчики из немецкой компанией Crytek хранили молчание о новых проектах. Интерес к научно-фантастическому шутеру недавно подогрелся из-за новой публикации фирмы в соцсети Twitter и официальном сайте игры. Одно из предложений избавило геймеров от любых сомнений по поводу выхода обновленной первой части: «Ремастер Crysis предлагает новые графические функции, высококачественные текстуры и собственное решение для аппаратной и API-трассировки лучей для ПК, PS, Xbox и Switch».Стоит отметить, что этот анонс ранее был скрыт модераторами веб-портала, но игрокам удалось получить информацию благодаря файлам cookie. Более того, Crytek поделилась обложкой игры и двумя загадочными сообщениями: «Получаем данные» и «Кочевник, ты все еще с нами?». Многие пользователи Сети говорят, что нельзя недооценивать влияние Crysis на современный «игропром», ведь именно в 2007 году этот шутер стал первым обладателем движка CryEngine 2. Благодаря поддержке DirectX 9, он позволял изменить настройки графики до неслыханной на то время детализации персонажей и окружения.