АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры кишечника

Американские ученые доказали, что клюква бесполезна при необходимости улучшить микрофлору кишечника. Однако эта ягода обладает другими преимуществами для организма человека.

До недавнего времени считалось, что регулярное употребление клюквы помогает в лечении болезней мочевыводящих путей, а также для улучшения микрофлоры кишечника. В новом исследовании приняли участие женщины в возрасте от 80 лет, которые были разделены на две группы.

Добровольцы из одной группы принимали капсулы с экстрактом клюквы, а другие – плацебо. В результате теста выяснилось, что количество полезных микроорганизмов у всех участниц оказалось одинаковым, что доказывает бесполезность данной ягоды. Несмотря на то, что многие переоценивают положительное влияние клюквы, ученые рекомендуют употреблять ее регулярно. Она обогащает организм полезными микроэлементами, помогает повысить иммунитет и устойчивость к инфекционным заболеваниям. Полезные свойства ягоды не теряются после термической обработки, а медики рекомендуют употреблять ее при повышенном давлении.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Американские ученые нашли способ победить сахарную…
«Погода помогает»: Астма Ирины Дубцовой и ее сына может обостриться из-за…
Доктор Мясников о ветеранах ВОВ: «Могут не дожить до следующего Дня…
В Москве домработница обокрала главу фармацевтической…
Похудевший Александр Семчев рассказал, как поддерживает форму во время…
В Сети рассказали о причинах отказа от производства «Перспективного…
"С Днем рождения, Примадонна": Сын Бледанс в платье и парике спел хит Пугачевой…
Lexus выпустил четыре новых автомобиля для рынка…
«Движение наощупь в темноте»: Константин Богомолов высказался о действиях россиян во время…
ГАЗ создаст уникальные "антивирусные"…
Песков: «Когда будет принято решение о параде Победы, Владимир Путин об этом…
"Все очень по-свойски": Zivert рассказала об отношениях с Филиппом…
Американские ученые рассказали о пользе орехов для сердца и снижения…
Ольга Рапунцель решила рожать второго ребенка на…
«Может вы на Уткина работаете?»: Соловьев жестко отчитал подчиненных из-за промедления с…
Просмотреть все новости