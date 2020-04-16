Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры кишечника





До недавнего времени считалось, что регулярное употребление клюквы помогает в лечении болезней мочевыводящих путей, а также для улучшения микрофлоры кишечника. В новом исследовании приняли участие женщины в возрасте от 80 лет, которые были разделены на две группы.Добровольцы из одной группы принимали капсулы с экстрактом клюквы, а другие – плацебо. В результате теста выяснилось, что количество полезных микроорганизмов у всех участниц оказалось одинаковым, что доказывает бесполезность данной ягоды. Несмотря на то, что многие переоценивают положительное влияние клюквы, ученые рекомендуют употреблять ее регулярно. Она обогащает организм полезными микроэлементами, помогает повысить иммунитет и устойчивость к инфекционным заболеваниям. Полезные свойства ягоды не теряются после термической обработки, а медики рекомендуют употреблять ее при повышенном давлении.