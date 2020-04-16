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«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с Ковальчук

Владимир Бортко стал гостем телешоу «Судьба человека», в студии которого рассказал о съёмках фильма «Мастер и Маргарита». По словам режиссёра, он всегда узнавал Анну Ковальчук только когда она была голая.
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с Ковальчук

Как отметил режиссёр, многие артистки хотели сыграть главную роль в киноленте, однако он отдал предпочтение звезде многосерийной картины «Тайны следствия». По мнению Бортко, именно эта актриса могла стать идеальной Маргаритой для своего Мастера. На экране в эфире передаче продемонстрировали обнаженный снимок Анны Ковальчук, парящей над землей на тросах. Рядом стоял Владимир Владимирович и делал вид, якобы он держит знаменитость на плече. Ведущего удивил весьма провокационный кадр.

Примечательно, что сыгравшая в фильме актриса ведет детскую программу на канале «Спас», где Борис Корчевников является генеральным директором. «Анна меня будет ругать, что я такую поставил», - смущенно произнес шоумен и спросил у Бортко, как артистка позволила ему снимать себя в таком образе, однако тот его успокоил. По словам режиссёра, красивая девушка разрешает запечатлеть себя по-разному.

Ковальчук во многих фильмах снималась обнаженной. Кроме этого, когда сценарист видел актрису в одежде, он ее не узнавал и всегда спрашивал: «Кто это такая?».

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:03

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