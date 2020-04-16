«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с Ковальчук





Как отметил режиссёр, многие артистки хотели сыграть главную роль в киноленте, однако он отдал предпочтение звезде многосерийной картины «Тайны следствия». По мнению Бортко, именно эта актриса могла стать идеальной Маргаритой для своего Мастера. На экране в эфире передаче продемонстрировали обнаженный снимок Анны Ковальчук, парящей над землей на тросах. Рядом стоял Владимир Владимирович и делал вид, якобы он держит знаменитость на плече. Ведущего удивил весьма провокационный кадр.Примечательно, что сыгравшая в фильме актриса ведет детскую программу на канале «Спас», где Борис Корчевников является генеральным директором., - смущенно произнес шоумен и спросил у Бортко, как артистка позволила ему снимать себя в таком образе, однако тот его успокоил. По словам режиссёра, красивая девушка разрешает запечатлеть себя по-разному.Ковальчук во многих фильмах снималась обнаженной. Кроме этого, когда сценарист видел актрису в одежде, он ее не узнавал и всегда спрашивал: