Apple планирует выпуск полноразмерных модульных наушников





По словам источников, компания Apple сейчас занимается разработкой двух вариантах новых наушников: премиум-версии с кожаным покрытием чаши и "спортивную модель" с перфорированными амбушюрами из более легкого материала. Ретро-стиль продукта выражается в возможности вращения чашек вытянутой овальной формы, которые дополнены тонкими металлическими вставками. Стоит отметить, что беспроводные накладки крепятся к раме аудио-гарнитуры магнитом, что позволяет заменить их без лишней траты времени.По предварительной информации, наушники будут использовать те же шумоподавляющие технологии, которые наблюдаются в популярных AirPods Pro. Гаджет также получит помощника Siri для голосового управления вместе с набором встроенных сенсорных элементов интерфейса. Согласно задумке производителей, девайс будет конкурировать с премиальными предложениями от Bose Corp., Sennheiser Electronic и Sony Corp., стоимость которых редко превышает 350 долларов США.