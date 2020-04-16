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Apple планирует выпуск полноразмерных модульных наушников

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что Apple планирует выпуск полноразмерных беспроводных наушников. Бренд таким образом хочет расширить каталог продукции модульной аудио-гарнитурой со сменными частями.
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных наушников

По словам источников, компания Apple сейчас занимается разработкой двух вариантах новых наушников: премиум-версии с кожаным покрытием чаши и "спортивную модель" с перфорированными амбушюрами из более легкого материала. Ретро-стиль продукта выражается в возможности вращения чашек вытянутой овальной формы, которые дополнены тонкими металлическими вставками. Стоит отметить, что беспроводные накладки крепятся к раме аудио-гарнитуры магнитом, что позволяет заменить их без лишней траты времени.

По предварительной информации, наушники будут использовать те же шумоподавляющие технологии, которые наблюдаются в популярных AirPods Pro. Гаджет также получит помощника Siri для голосового управления вместе с набором встроенных сенсорных элементов интерфейса. Согласно задумке производителей, девайс будет конкурировать с премиальными предложениями от Bose Corp., Sennheiser Electronic и Sony Corp., стоимость которых редко превышает 350 долларов США.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:24

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