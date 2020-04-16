На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным интеллектом





Впервые комплекс РЭБ «Былина» был использован во время учений «Запад-2017». Тогда военная машина зарекомендовала себя с лучшей стороны, поэтому Минобороны сделало заказ на создание партии, чтобы обеспечить все военные округи страны. Комплекс РЭБ «Былина» состоит из пяти грузовых машин с электронным оборудованием. При развёртывании система автоматически синхронизируется между элементами и штабом, после чего сразу начинает самостоятельно анализировать боевую обстановку. Благодаря искусственному интеллекту комплекс самостоятельно находит потенциально опасные цели и выдает команды на ликвидацию или подавление объекта. Все это происходит без участия человека, поэтому эффективность и оперативность системы на высшем уровне.Согласно мнению экспертов в сфере вооружения Алексея Леонкова, комплекс радиоэлектронной борьбы «Былина» не имеет аналогов в мире. Система способна гарантировать превосходство над врагом в регионе боевых действий. Стоит отметить, что «Былина» отлично работает и с другими боевыми машинами, направляя их движение и обозначая потенциальную цель. Искусственный интеллект даже способен определить наличие вражеской разведывательной техники и заблокировать радиолокационное обнаружение для врага. Сегодня в России комплексами РЭБ оборудованы самолеты Су-35, Су-57, Су-34, МиГ-35 и стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160, Ту-22 и М-3, поэтому они отлично будут работать в паре с новой разработкой.