Похудевший Александр Семчев рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции





Александр Семчев не планирует отмечать собственное 51-летие из-за коронавируса. К своему юбилею в прошлом году артист избавился от 100 кг веса путем здорового образа жизни. Лишние накопления уходили постепенно, что актер объясняет овощной диетой, а также небольшим количеством круп в рационе.Во время своего похудения он часто готовил низкокалорийные блюда, а главный упор делал на кабачки, которые запекал в духовке. Одна порция не превышала 300 грамм, а для подсчета веса артист приобрел кухонные весы. Семчев перешел на дробное питание, иногда ел бездрожжевой хлеб, а также отказался от вредных продуктов. Обязательно в день он выпивал по 2-3 литра воды помимо чая и кофе, чего придерживается даже во время самоизоляции.Актер признался, что чувствует себя хорошо даже во время пандемии, но ждет новых ролей в театре и кино.