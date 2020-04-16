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Похудевший Александр Семчев рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции

Похудевший Александр Семчев, которому 16 апреля исполнился 51 год, рассказал, как поддерживать форму в режиме самоизоляции. Артист не отступает от сформированных ранее полезных привычек.

Александр Семчев не планирует отмечать собственное 51-летие из-за коронавируса. К своему юбилею в прошлом году артист избавился от 100 кг веса путем здорового образа жизни. Лишние накопления уходили постепенно, что актер объясняет овощной диетой, а также небольшим количеством круп в рационе.

Во время своего похудения он часто готовил низкокалорийные блюда, а главный упор делал на кабачки, которые запекал в духовке. Одна порция не превышала 300 грамм, а для подсчета веса артист приобрел кухонные весы. Семчев перешел на дробное питание, иногда ел бездрожжевой хлеб, а также отказался от вредных продуктов. Обязательно в день он выпивал по 2-3 литра воды помимо чая и кофе, чего придерживается даже во время самоизоляции.

Актер признался, что чувствует себя хорошо даже во время пандемии, но ждет новых ролей в театре и кино.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:30

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