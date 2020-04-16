РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на дому





На начальном этапе внедрения системы тестирование будут иметь возможность пройти жители Москвы, которые входят в группу риска и им больше 65 лет. При повышении количества проб в лабораториях, сдать анализ смогут и другие категорий граждан, которые проживают в разных регионах страны. Все процедуры планируется выполнять с применением ряда инновационных решений, над которыми работали сотрудники компании EMG. В современности это предприятие доказало эффективность своих разработок, когда речь идет о диагностике COVID-19.В апреле о начале масштабного тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции заявил Кирилл Дмитриев, занимающий пост гендиректора РФПИ. Альянс, занимающийся борьбой с пандемией, создан фондом в сотрудничестве с “Яндекс”и Mail.ru Group.