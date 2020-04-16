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РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на дому

“Яндекс” совместно с РФПИ анонсировал запуск программы тестирования на коронавирус, которую можно пройти на дому. Об этом стало известно из недавнего пресс-релиза фонда.
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на дому

На начальном этапе внедрения системы тестирование будут иметь возможность пройти жители Москвы, которые входят в группу риска и им больше 65 лет. При повышении количества проб в лабораториях, сдать анализ смогут и другие категорий граждан, которые проживают в разных регионах страны. Все процедуры планируется выполнять с применением ряда инновационных решений, над которыми работали сотрудники компании EMG. В современности это предприятие доказало эффективность своих разработок, когда речь идет о диагностике COVID-19.

В апреле о начале масштабного тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции заявил Кирилл Дмитриев, занимающий пост гендиректора РФПИ. Альянс, занимающийся борьбой с пандемией, создан фондом в сотрудничестве с “Яндекс”и Mail.ru Group.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:07

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