РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на дому
“Яндекс” совместно с РФПИ анонсировал запуск программы тестирования на коронавирус, которую можно пройти на дому. Об этом стало известно из недавнего пресс-релиза фонда.
На начальном этапе внедрения системы тестирование будут иметь возможность пройти жители Москвы, которые входят в группу риска и им больше 65 лет. При повышении количества проб в лабораториях, сдать анализ смогут и другие категорий граждан, которые проживают в разных регионах страны. Все процедуры планируется выполнять с применением ряда инновационных решений, над которыми работали сотрудники компании EMG. В современности это предприятие доказало эффективность своих разработок, когда речь идет о диагностике COVID-19.
В апреле о начале масштабного тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции заявил Кирилл Дмитриев, занимающий пост гендиректора РФПИ. Альянс, занимающийся борьбой с пандемией, создан фондом в сотрудничестве с “Яндекс”и Mail.ru Group.
На начальном этапе внедрения системы тестирование будут иметь возможность пройти жители Москвы, которые входят в группу риска и им больше 65 лет. При повышении количества проб в лабораториях, сдать анализ смогут и другие категорий граждан, которые проживают в разных регионах страны. Все процедуры планируется выполнять с применением ряда инновационных решений, над которыми работали сотрудники компании EMG. В современности это предприятие доказало эффективность своих разработок, когда речь идет о диагностике COVID-19.
В апреле о начале масштабного тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции заявил Кирилл Дмитриев, занимающий пост гендиректора РФПИ. Альянс, занимающийся борьбой с пандемией, создан фондом в сотрудничестве с “Яндекс”и Mail.ru Group.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:07