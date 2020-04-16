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«Может вы на Уткина работаете?»: Соловьев жестко отчитал подчиненных из-за промедления с сюжетом

Владимир Соловьев во время прямого эфира на канале «Соловьев Live» отчитал подопечных за то, что они не подготовились к показу сюжета. Темой программы стал конфликт телеведущего с Василием Уткиным.
«Может вы на Уткина работаете?»: Соловьев жестко отчитал подчиненных из-за промедления с сюжетом

В ходе эфира Соловьев попросил команду показать скриншоты из Twitter, на которых имеются оскорбления в его адрес от Уткина. После первой заминки ведущий спросил у сотрудников, не работают ли они на его оппонента. Сразу после этого на экране появилось изображение ленты со страницы Уткина в Twitter.

После выхода в эфир программу также выложили на официальном канале Соловьева на YouTube, но уже без скандальных моментов. Они остались только на роликах блогеров, снимавших стрим в реальном времени. На видео телеведущий также пригрозил увольнением сотрудникам, которые не подготовились к передаче, хотя в сценарии написали, что будут готовы вовремя вывести на экран ленту в социальной сети.

Василий Уткин ранее вызвал Владимира Соловьева на баттл. По словам комментатора, он готов «вернуть телеведущего на место и даже унизить». Ответа на вызов от Соловьева пока не последовало.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:46

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