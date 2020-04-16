«Может вы на Уткина работаете?»: Соловьев жестко отчитал подчиненных из-за промедления с сюжетом





В ходе эфира Соловьев попросил команду показать скриншоты из Twitter, на которых имеются оскорбления в его адрес от Уткина. После первой заминки ведущий спросил у сотрудников, не работают ли они на его оппонента. Сразу после этого на экране появилось изображение ленты со страницы Уткина в Twitter.После выхода в эфир программу также выложили на официальном канале Соловьева на YouTube, но уже без скандальных моментов. Они остались только на роликах блогеров, снимавших стрим в реальном времени. На видео телеведущий также пригрозил увольнением сотрудникам, которые не подготовились к передаче, хотя в сценарии написали, что будут готовы вовремя вывести на экран ленту в социальной сети.Василий Уткин ранее вызвал Владимира Соловьева на баттл. По словам комментатора, он готов «вернуть телеведущего на место и даже унизить». Ответа на вызов от Соловьева пока не последовало.