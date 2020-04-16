Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным тиражом





Пандемия коронавируса существенно нарушила планы Sony по серийной сборке долгожданного пятого поколения PlayStation. Как сообщает информационное агенство Bloomberg, выход новинки состоится в срок, но вскоре следует ожидать дефицита приставок на глобальном рынке. Это связано с тем, что корпорация намеревается выпустить лишь 5-6 млн систем, что существенно отличается от 7,5 млн PlayStation за аналогичный период. В частности, ограничение производства распространится вплоть до марта 2021 года.Кроме прочего, презентация новой черно-белой расцветки для игровой консоли сопровождалась утечкой информации о предположительной цене продукта. Поскольку PS5 можно будет приобрести за 500-550 долларов США, геймеры ожидают снижения стоимости PS4 и PS4 Pro. Эксперты пришли к подобным выводам из-за того, что ценовой разрыв между новыми и старыми приставками станет более существенным, тем самым повысив интерес к дешевой "четверке".