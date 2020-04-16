В 70-летнем возрасте из-за коронавируса скончался чилийский писатель Луис Сепульведа





Смерть культурного деятеля наступила в Испании. Лечение от выявленной у него коронавирусной инфекции Сепульведа проходил в стенах больницы Овьедо. Писателя с симптомами недуга доставили в медучреждение еще 25 февраля, а развилось заболевание после того, как он посетил конгресс на территории Португалии. Имея чилийское происхождение, с 1997 года он на постоянной основе проживал в Испании.Луис Сепульведа получил признание публики после выпуска книги “Старик, который читал любовные романы”, увидевшей мир в 1989 году. Он создал произведение после жизни с индейцами хиваро. При жизни деятель вынужден был скрываться от преследований за рубежом.