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В 70-летнем возрасте из-за коронавируса скончался чилийский писатель Луис Сепульведа

Писатель Луис Сепульведа из Чили ушел из жизни в 70-летнем возрасте, что спровоцировано осложнениями на фоне коронавируса. О смерти известного литератора сообщает издание El Pais.
В 70-летнем возрасте из-за коронавируса скончался чилийский писатель Луис Сепульведа

Смерть культурного деятеля наступила в Испании. Лечение от выявленной у него коронавирусной инфекции Сепульведа проходил в стенах больницы Овьедо. Писателя с симптомами недуга доставили в медучреждение еще 25 февраля, а развилось заболевание после того, как он посетил конгресс на территории Португалии. Имея чилийское происхождение, с 1997 года он на постоянной основе проживал в Испании.

Луис Сепульведа получил признание публики после выпуска книги “Старик, который читал любовные романы”, увидевшей мир в 1989 году. Он создал произведение после жизни с индейцами хиваро. При жизни деятель вынужден был скрываться от преследований за рубежом.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:20

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