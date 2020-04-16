Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной Армии
На Западе существует распространенный миф о «кровожадности» полководцев Красной Армии, который сформировался после сражения за Берлин. Владимир Мединский – российский историк и председатель РВИО, посетовал на истории о кровавых боях, считая их значительно преувеличенными.
Красная Армия 16 апреля 1945 года начала наступательную операцию, целью которой было уничтожение нацистских армий «Висла» и «Центр», чтобы завладеть Берлином. Согласно официальной статистике, в данном сражении погибли 78 тысяч отечественных солдат и были ранены более 200 тысяч. Хоть цифра и велика, но по меркам Второй мировой войны данная операция вполне оправданная. Такое мнение высказал известный российский историк Владимир Мединский. Также эксперт посетовал, что на основании данной операции западные коллеги создали миф о «кровожадных» полководцах Красной Армии.
В некоторых иностранных источниках рассказывается о «горах трупов» красноармейцев, которыми были завалены немецкие окопы. Однако на самом деле картина слишком приукрашена, поскольку берлинская наступательная операция не отличалась от подобных атак со стороны союзников.
Красная Армия 16 апреля 1945 года начала наступательную операцию, целью которой было уничтожение нацистских армий «Висла» и «Центр», чтобы завладеть Берлином. Согласно официальной статистике, в данном сражении погибли 78 тысяч отечественных солдат и были ранены более 200 тысяч. Хоть цифра и велика, но по меркам Второй мировой войны данная операция вполне оправданная. Такое мнение высказал известный российский историк Владимир Мединский. Также эксперт посетовал, что на основании данной операции западные коллеги создали миф о «кровожадных» полководцах Красной Армии.
В некоторых иностранных источниках рассказывается о «горах трупов» красноармейцев, которыми были завалены немецкие окопы. Однако на самом деле картина слишком приукрашена, поскольку берлинская наступательная операция не отличалась от подобных атак со стороны союзников.