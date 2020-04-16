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Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной Армии

На Западе существует распространенный миф о «кровожадности» полководцев Красной Армии, который сформировался после сражения за Берлин. Владимир Мединский – российский историк и председатель РВИО, посетовал на истории о кровавых боях, считая их значительно преувеличенными.
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной Армии

Красная Армия 16 апреля 1945 года начала наступательную операцию, целью которой было уничтожение нацистских армий «Висла» и «Центр», чтобы завладеть Берлином. Согласно официальной статистике, в данном сражении погибли 78 тысяч отечественных солдат и были ранены более 200 тысяч. Хоть цифра и велика, но по меркам Второй мировой войны данная операция вполне оправданная. Такое мнение высказал известный российский историк Владимир Мединский. Также эксперт посетовал, что на основании данной операции западные коллеги создали миф о «кровожадных» полководцах Красной Армии.

В некоторых иностранных источниках рассказывается о «горах трупов» красноармейцев, которыми были завалены немецкие окопы. Однако на самом деле картина слишком приукрашена, поскольку берлинская наступательная операция не отличалась от подобных атак со стороны союзников.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:00

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