Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной Армии





Красная Армия 16 апреля 1945 года начала наступательную операцию, целью которой было уничтожение нацистских армий «Висла» и «Центр», чтобы завладеть Берлином. Согласно официальной статистике, в данном сражении погибли 78 тысяч отечественных солдат и были ранены более 200 тысяч. Хоть цифра и велика, но по меркам Второй мировой войны данная операция вполне оправданная. Такое мнение высказал известный российский историк Владимир Мединский. Также эксперт посетовал, что на основании данной операции западные коллеги создали миф о «кровожадных» полководцах Красной Армии.В некоторых иностранных источниках рассказывается о «горах трупов» красноармейцев, которыми были завалены немецкие окопы. Однако на самом деле картина слишком приукрашена, поскольку берлинская наступательная операция не отличалась от подобных атак со стороны союзников.