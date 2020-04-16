«Погода помогает»: Астма Ирины Дубцовой и ее сына может обостриться из-за карантина
Ирина Дубцова пожаловалась на то, что ее астма может обостриться, что также касается сына Артема. Ранее певица уезжала за границу в весенний период, а из-за карантина это теперь невозможно.
Правительство России запретило выезд со страны, чтобы избежать еще большего распространения коронавируса, однако для некоторых жителей закрытие границ отрицательно сказывается на их здоровье. Так, Ирина Дубцова и ее наследник являются астматиками, а весной этот недуг обостряется. У знаменитости и ее 14-летнего сына сильно выражена аллергия на цветение березы, в связи с чем в это время семья уезжает в страны с другими климатическими условиями. В последние годы артистка улетала на Мальдивы, а сейчас ей с подростком придется остаться на родине.
Как отметила исполнительница, она переживает, что скоро начнется время цветения, хотя пока что погода радует Дубцову и ее сына. Сейчас заметно похолодало и в случае заморозков дерево может "продолжить спячку", на что и надеется звезда.
Правительство России запретило выезд со страны, чтобы избежать еще большего распространения коронавируса, однако для некоторых жителей закрытие границ отрицательно сказывается на их здоровье. Так, Ирина Дубцова и ее наследник являются астматиками, а весной этот недуг обостряется. У знаменитости и ее 14-летнего сына сильно выражена аллергия на цветение березы, в связи с чем в это время семья уезжает в страны с другими климатическими условиями. В последние годы артистка улетала на Мальдивы, а сейчас ей с подростком придется остаться на родине.
Как отметила исполнительница, она переживает, что скоро начнется время цветения, хотя пока что погода радует Дубцову и ее сына. Сейчас заметно похолодало и в случае заморозков дерево может "продолжить спячку", на что и надеется звезда.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:39