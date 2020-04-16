«Погода помогает»: Астма Ирины Дубцовой и ее сына может обостриться из-за карантина

Правительство России запретило выезд со страны, чтобы избежать еще большего распространения коронавируса, однако для некоторых жителей закрытие границ отрицательно сказывается на их здоровье. Так, Ирина Дубцова и ее наследник являются астматиками, а весной этот недуг обостряется. У знаменитости и ее 14-летнего сына сильно выражена аллергия на цветение березы, в связи с чем в это время семья уезжает в страны с другими климатическими условиями. В последние годы артистка улетала на Мальдивы, а сейчас ей с подростком придется остаться на родине.Как отметила исполнительница, она переживает, что скоро начнется время цветения, хотя пока что погода радует Дубцову и ее сына. Сейчас заметно похолодало и в случае заморозков дерево может "продолжить спячку", на что и надеется звезда.