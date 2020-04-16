"С Днем рождения, Примадонна": Сын Бледанс в платье и парике спел хит Пугачевой "Айсберг"

«С днем рождения, Примадонна. В свое время я тоже переодевалась и пела ваши лучшие песни. Жаль, что у меня не было увлажнителя воздуха, который мог бы создать атмосферу задымленной сцены», - написала Бледанс под роликом.

Алла Пугачева отметила день рождения 15 апреля. Многие звезды, среди которых была Бледанс, поздравили ее с праздником. Актриса решила вспомнить молодые годы в программе «Маски-шоу» и переодела своего сына Семена в Примадонну. На видео, которое Бледанс обнародовала в Instagram, мальчик танцует и делает вид, что поет композицию «Айсберг». На фоне в это время разбросаны диски с альбомами звезды, а сбоку стоит увлажнитель воздуха, создающий дым.В комментариях многие поклонники актрисы отметили, что ее сын обладает особыми танцевальными талантами. Нашлись и те, кто призвал не переодевать мальчика в женский наряд. Один из фанатов написал, что хотел бы увидеть саму Эвелину Бледанс в образе Примадонны.