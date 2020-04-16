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"С Днем рождения, Примадонна": Сын Бледанс в платье и парике спел хит Пугачевой "Айсберг"

Сын Эвелины Бледанс Семен Семин исполнил песню Аллы Пугачевой «Айсберг» в платье и парике. Поздравление для именинницы на своей странице в Instagram обнародовала актриса.
"С Днем рождения, Примадонна": Сын Бледанс в платье и парике спел хит Пугачевой "Айсберг"

Алла Пугачева отметила день рождения 15 апреля. Многие звезды, среди которых была Бледанс, поздравили ее с праздником. Актриса решила вспомнить молодые годы в программе «Маски-шоу» и переодела своего сына Семена в Примадонну. На видео, которое Бледанс обнародовала в Instagram, мальчик танцует и делает вид, что поет композицию «Айсберг». На фоне в это время разбросаны диски с альбомами звезды, а сбоку стоит увлажнитель воздуха, создающий дым.
«С днем рождения, Примадонна. В свое время я тоже переодевалась и пела ваши лучшие песни. Жаль, что у меня не было увлажнителя воздуха, который мог бы создать атмосферу задымленной сцены», - написала Бледанс под роликом.

В комментариях многие поклонники актрисы отметили, что ее сын обладает особыми танцевальными талантами. Нашлись и те, кто призвал не переодевать мальчика в женский наряд. Один из фанатов написал, что хотел бы увидеть саму Эвелину Бледанс в образе Примадонны.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:19

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