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Доктор Мясников о ветеранах ВОВ: «Могут не дожить до следующего Дня Победы»

Доктор Александр Мясников заявил, что в 2020 году на долю ветеранов ВОВ выпало множество испытаний в силу возраста и пандемии коронавируса. По словам медика, многие герои войны могут не дожить до следующего Дня Победы, который собираются перенести.

Днями ранее стало известно, что власти РФ намереваются отменить памятный парад к 9 мая ввиду напряженной эпидемиологической обстановки в стране. Телеврач Александр Мясников, который стал гостем нового выпуска программы «Прямой эфир», выступил с критикой подобной инициативы. Специалист говорит, что для многих ветеранов праздник в этом году может стать последним, поэтому не стоит лишать их торжественной атмосферы.

Мясников высказал мнение, что многие герои войны не дождутся переноса мероприятий, посвященных Дню Победы. Причиной является не только преклонный возраст большинства бывших военнослужащих, но и повышенный риск развития осложнений и летального исхода в случае заражения коронавирусом. Все же врач подчеркивает, что в первую очередь людям старших возрастных групп нужно заботиться о собственном здоровье, а не подготовке к празднику.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:35

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