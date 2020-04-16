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Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые россияне

Стас Барецкий полагает, что коронавирус из Италии и Испании на территорию РФ могли привезти богатые россияне. О распространении COVID-19 шоумен высказался в эфире радиостанции “Говорит Москва”.
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые россияне

Барецкий назвал состоятельных граждан России “лакшери”, обвинив их в том, что они стали виновниками распространения в стране коронавируса. Шоумен объяснил свое мнение тем, что имеющие деньги граждане предпочитают отдыхать в европейских странах, а лидируют среди них Италия и Испания. Знаменитость уверен, что они чувствуют себя там свободно и не ощущают ограничений, находясь на собственных виллах в окружении “проституток”. По словам музыканта, богатые путешественники “подцепили” заболевание за границей и привезли домой.

По состоянию на 16 апреля в России подтверждение получили более 28 тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют сведения от оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:48

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