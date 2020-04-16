Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые россияне





Барецкий назвал состоятельных граждан России “лакшери”, обвинив их в том, что они стали виновниками распространения в стране коронавируса. Шоумен объяснил свое мнение тем, что имеющие деньги граждане предпочитают отдыхать в европейских странах, а лидируют среди них Италия и Испания. Знаменитость уверен, что они чувствуют себя там свободно и не ощущают ограничений, находясь на собственных виллах в окружении “проституток”. По словам музыканта, богатые путешественники “подцепили” заболевание за границей и привезли домой.По состоянию на 16 апреля в России подтверждение получили более 28 тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют сведения от оперативного штаба по борьбе с заболеванием.