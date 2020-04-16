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"Все очень по-свойски": Zivert рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

Певица Zivert рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым, с которым она познакомилась на фестивале «Жара». По словам артистки, король отечественной эстрады оказался очень приятным в общении.
"Все очень по-свойски": Zivert рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

Zivert прокомментировала слухи о том, что Киркоров в свое время собирался отправить ее на «Евровидение». По словам певицы, разговоры об этом действительно были, но все артисты подавали заявки, которые рассматривал оргкомитет. В итоге было решено отправить на конкурс Little Big.
«Первое наше совместное выступление состоялось относительно недавно. Тогда Киркоров согласился исполнить новую версию песни Life. Сам факт этого уже приятен, но на фестивале мы смогли ближе познакомиться с ним. Сейчас мы можем созвониться и просто поинтересоваться, как дела. Киркоров относится ко мне с большим уважением. Не могу сказать, что с ним сложно общаться», - рассказала Zivert.

Певица также отметила, что Киркоров дал ей огромное количество важных творческих советов. Он рассказал о своих шоу и предложил следовать примеру постановок, отработанных годами. За это Zivert высказала Киркорову огромную благодарность, так как для молодого артиста такие советы очень важны.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:00

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