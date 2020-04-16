"Все очень по-свойски": Zivert рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

«Первое наше совместное выступление состоялось относительно недавно. Тогда Киркоров согласился исполнить новую версию песни Life. Сам факт этого уже приятен, но на фестивале мы смогли ближе познакомиться с ним. Сейчас мы можем созвониться и просто поинтересоваться, как дела. Киркоров относится ко мне с большим уважением. Не могу сказать, что с ним сложно общаться», - рассказала Zivert.





Zivert прокомментировала слухи о том, что Киркоров в свое время собирался отправить ее на «Евровидение». По словам певицы, разговоры об этом действительно были, но все артисты подавали заявки, которые рассматривал оргкомитет. В итоге было решено отправить на конкурс Little Big.Певица также отметила, что Киркоров дал ей огромное количество важных творческих советов. Он рассказал о своих шоу и предложил следовать примеру постановок, отработанных годами. За это Zivert высказала Киркорову огромную благодарность, так как для молодого артиста такие советы очень важны.