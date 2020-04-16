«Движение наощупь в темноте»: Константин Богомолов высказался о действиях россиян во время карантина

Режим карантина на территории России продолжится до 30 апреля, однако многие жители нарушают рекомендации правительства и критикуют его решения. По словам Богомолова, люди очень радуются ошибкам и промахам властей, встречая их «мерзким, подлым, низким улюлюканьем». Также супруг Ксении Собчак поддержал тех, кто в настоящее время противостоит вспышке коронавируса, имея в виду врачей, мэров, сотрудников полиции, пенсионеров и других граждан. Как отметил режиссёр, власти разных стран пытаются приложить максимум усилий для улучшения текущего положения людей и спасения их жизней. Происходящее муж телеведущей назвал «движением наощупь в темноте».На просторах Сети многие знаменитости организовывают акции для поддержки тех, кто борется с COVID-19. Они записывают видеообращения для медиков питерской клиники, оказавшихся запертыми на карантине из-за коронавируса.