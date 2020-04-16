Песков: «Когда будет принято решение о параде Победы, Владимир Путин об этом сообщит»





В связи с пандемией коронавируса и введением в России нерабочих дней до 30 апреля под вопросом остаётся проведение парада Победы. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране может кардинально изменить планы властей, поэтому определенного ответа дать никто не может. Дмитрий Песков сообщил: «Сейчас рассматривается несколько вариантов развития событий. Как только президент примет конкретное решение, о нем сообщат в СМИ».Напомним, в результате пандемии коронавируса в России заражено более 24 тысяч человек. Всего в РФ погиб 201 пациент, а выздоровело более 2 тысяч больных. Эксперты-эпидемиологи предсказывают, что пик заболевания закончится уже в этом месяце, поэтому вскоре все ограничения могут быть сняты.