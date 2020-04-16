В Сети рассказали о причинах отказа от производства «Перспективного такси»





В последнее время в соцсетях начали распространять исторические снимки так называемого «Перспективного такси», которое привлекло внимание юзеров. Многие россияне нашли сходство между экспериментальным автомобилем и транспортным средством, на котором Арнольд Шварценеггер путешествовал по Марсу в фильме «Вспомнить всё». Несмотря на угловатый дизайн кабины, машина характеризовалась высокой вместительностью, что позволяло разместить в салоне до 5 пассажиров.Последние экземпляры проекта ТПТ сейчас находятся в автомобильных музеях. Известно, что прототипы инновационного такси разработали специалисты из ВНИИТЭ в 1964 году. Конструкторское бюро вдохновлялось американскими аналогами и потому внесла заостренные элементы в этот минивэн. Провальным историки называют решение оснастить машину мотором от «Москвича-408», который позволял разгоняться лишь за 29,9 секунд, что повлекло за собой отказ от серийного производства.