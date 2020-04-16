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Ольга Рапунцель решила рожать второго ребенка на Сейшелах

Ольга Рапунцель рассказала, что собирается рожать второго ребенка на Сейшелах. Причиной данного решения послужило закрытие границ с Россией из-за коронавируса.
Ольга Рапунцель решила рожать второго ребенка на Сейшелах

В настоящее время Рапунцель и ее супруг находятся на специальной телеплощадке «Дома-2». Участница проекта сперва сильно расстроилась, что не сможет вернуться в РФ до появления на свет ребенка, но позднее поняла, что так будет лучше для ее здоровья.
«Я готова к родам в экзотической стране, хотя ранее смотрела на происходящее скептически. Обстановка на островах относительно спокойная. Все также соблюдают меры самоизоляции, но не настолько сильно, как в России. В Москву, скорее всего, мы попадем уже после появления на свет малыша. Я начала посещать местного врача и даже немного привыкла к нему. Пока поводов для беспокойства нет», - рассказала Рапунцель.

Звезда «Дома-2» отметила, что ее смущает только огромное количество иностранцев вокруг, к которым она пока не привыкла. Когда Рапунцель узнала о закрытии границ, то сильно перенервничала, так как до этого строила планы по поводу обращения в столичную клинику. Звезда заверила, что полностью готова рожать на Сейшелах.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:50

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